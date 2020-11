Covid a Serra, registrati 3 nuovi casi

“Oggi sono stati riscontrati tre nuovi casi di positività al Covid, le persone interessate erano già in isolamento da diversi giorni. Il totale dei casi positivi, quindi, è di diciannove. Tutte le persone sono in buone condizioni”. Le tre persone sono asintomatiche. Lo comunica il sindaco Alfredo Barillari nel consueto report giornaliero.

“I nuovi macchinari in funzione a Vibo – aggiunge – dovrebbero, finalmente, dare un grande aiuto alla fase di analisi dei tamponi. Diverse persone positive hanno già effettuato il secondo controllo, altre sono in attesa di tampone per questo fine settimana.

A Roma, nel frattempo, i sindaci calabresi – prosegue – hanno manifestato per il diritto alla sanità e contro le gravi pecche del sistema regionale: una protesta da non strumentalizzare politicamente e che ha portato al governo le esigenze dei cittadini.

Continua l’azione di prevenzione sul territorio con il monitoraggio dei casi sospetti e la collaborazione dei medici di base.

A tal riguardo – conclude – l’Amministrazione ha ordinato l’acquisto di 500 test antigenici che utilizzeremo per implementare il controllo del contagio.

Il virus si vince rispettando le regole e mantenendo atteggiamenti responsabili: tuteliamo le categorie più deboli praticando ogni giorno il rispetto verso noi stessi e verso gli altri”.