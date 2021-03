Covid a Serra. Negativi i restanti tamponi del drive di sabato, ci sono un nuovo contagiato ed un guarito

“Oggi registriamo un nuovo caso di Covid e una guarigione: il numero complessivo rimane di 34 positivi. I restanti tamponi molecolari del drive in di sabato hanno dato tutti risultato negativo”.

Resta invariato il numero delle persone attualmente colpite da coronavirus, ma la situazione è ancora sotto stretta osservazione.

“Le persone positive – spiega il sindaco Alfredo Barillari – sono tutte in buone condizioni; con l’Asp siamo al lavoro per organizzare altri drive-in per i tamponi di controllo. Dallo screening e dai tracciamenti sono emersi altri ‘casi sospetti’ che a breve verranno sottoposti al molecolare. Le persone interessate sono tutte in isolamento e in buone condizioni”.

Il primo cittadino non rinuncia ad un appello: “collaboriamo e rispettiamo le regole: ognuno di noi è fondamentale nell’arrestare la diffusione del virus”.