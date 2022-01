Covid a Serra, la curva epidemiologica schizza verso l’alto: sono 97 i contagiati

È un periodo particolarmente complicato per la città della Certosa. Ai disagi generati dalla crisi idrica (complicati dai ritardi nei lavori di ripristino dell’acquedotto Alaco determinati dal maltempo), ai quali si sta cercando di fare fronte con lo spirito di solidarietà e con la collaborazione, si aggiungono quelli derivanti dalla diffusione del Covid.

L’ordinanza del sindaco Alfredo Barillari, che ha stabilito la dad per le diverse scuole (le scuole per l’infanzia sono, invece, chiuse), consente di allentare la morsa dei contagi, ma la situazione post-festiva vede un trend in deciso aumento.

Le persone positive sono infatti 97, tutte in buone condizioni di salute.

“I contagi – spiega il primo cittadino – riguardano per lo più nuclei familiari stretti, a conferma di quanto sia contagiosa questa variante del virus. Il vaccino rimane l’unica arma per arginare il pericolo e abbattere i rischi del contagio. Presso il centro vaccinale le somministrazioni continuano ad essere centinaia ogni giorno: si tratta anche di prime dosi a persone finora restie al vaccino”. Barillari coglie l’occasione per dare un abbraccio ideale “a tutti le bambine e i bambini che coraggiosamente hanno partecipato ai due giorni di vaccinazione a loro dedicati: sono tra gli eroi di questa pandemia”.