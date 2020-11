Covid a Serra, i guariti salgono a 10

“Oggi registriamo due esiti negativi di tamponi molecolari eseguiti su contagiati: i guariti salgono a dieci. Le ventuno persone positive sono in buone condizioni e sotto controllo medico”.

Notizie confortanti nel report giornaliero del sindaco Alfredo Barillari, in fiduciosa attesa dei risultati degli altri tamponi di controllo effettuati in questi giorni.

Il primo cittadino comunica che “nel frattempo, come Amministrazione comunale, dopo avere attivato il servizio di assistenza domiciliare (per persone in quarantena, anziani e diversamente abili), oggi abbiamo lanciato l’iniziativa #weareserra per risollevare il mercato locale della ristorazione.

Collaborare e agire con senso di solidarietà – sostiene – sono i principi che dobbiamo seguire per uscire al più presto da questo periodo. Continuiamo a mantenere alta la guardia e proteggiamo le categorie più deboli rispettando le regole”.