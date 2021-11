Covid a Serra, i contagiati scendono a 37: riprendono le lezioni in presenza

La discesa della curva epidemiologica nella città della Certosa consente il graduale ritorno a condizioni di semi-normalità. Il nuovo report del sindaco Alfredo Barillari, aggiornato agli esiti dei tamponi molecolari di controllo, certifica che il numero dei casi attualmente attivi è trentasette e che le persone positive al Covid sono tutte in buone condizioni di salute. Le guarigioni consentono inoltre la ripresa delle lezioni in presenza: da domani, dunque, niente tablet o computer ma lezioni e interrogazioni in aula.