Covid a Serra, gli attuali positivi salgono a 15

Continuano ad arrivare gli esiti dei tamponi relativi ai “casi sospetti” monitorati durante le festività.

A tal proposito, si aggiungono tre nuovi casi di positività al Covid rispetto a quelli già noti: si tratta di contatti diretti già in isolamento da giorni. “Le persone positive – spiega il sindaco Alfredo Barillari – sono quindici e tutte in buone condizioni”.

Il primo cittadino ribadisce “con forza l’invito ad usare tutte le precauzioni, soprattutto ai più giovani: indossare la mascherina e rispettare il distanziamento, significa innanzitutto tutelare la salute dei nostri anziani” e precisa che “in questi mesi di tracciamenti e ordinanze, diverse volte, la preoccupazione per persone fragili ha occupato i pensieri di intere famiglie. Evitiamo di mettere in pericolo la salute di chi, di fronte a questo virus, è più debole. Il momento – prosegue – è delicato, lo dimostrano i numeri in continuo aumento su tutto il territorio. Occorre che tutta la comunità pratichi responsabilità e prudenza”