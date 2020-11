Covid a Serra, due nuovi positivi e un guarito: domani test per alcuni bambini dell’asilo

Nella giornata di oggi sono stati riscontrati due nuovi casi di positività al Covid. Le persone interessate sono in buone condizioni e già da alcuni giorni in isolamento preventivo. La buona notizia riguarda il risultato negativo al tampone molecolare di una delle persone contagiate in precedenza. Lo consideriamo guarito dal Covid. Il totale dei casi positivi, quindi, è di diciotto persone: sono tutte in buone condizioni”.



Il sindaco di Serra San Bruno fornisce il report giornaliero e spiega che “domani mattina sarà effettuato un drive presso l’ospedale: saranno interessati i bambini della scuola dell’infanzia entrati in contatto con un caso positivo. È un’azione di prevenzione molto utile e che sarà garantita dall’Asp”.

“Continua il monitoraggio dei casi sospetti – aggiunge il primo cittadino – in collaborazione con i medici di base, fondamentale nel limitare il virus e scovare potenziali casi di contagio”.

Poi un appello: “spero finiscano di circolare false notizie riguardo persone positive o ricoverate per Covid. Ciò genera solo allarmismo. Bisogna, invece, stare in allerta: utilizziamo tutte le energie per rispettare le regole ed essere solidali. Collaborazione e solidarietà”.