Covid a Serra. Domani scuole per l’infanzia, elementari e media chiuse per poter effettuare la sanificazione

I diversi plessi dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi” (scuola primaria e per l’infanzia “Azaria Tedeschi”, scuola primaria “Nazzareno Carchidi”, scuola per l’infanzia “Assuero Barillari” e scuola media “Ignazio Larussa”) rimarranno chiusi nella giornata di domani poiché, alla luce dell’incremento dei contagi da Covid-19, il sindaco Alfredo Barillari, d’intesa con il dirigente scolastico Giovanni Valenzisi, ha deciso di procedere con la sanificazione degli ambienti scolastici. La decisione è cristallizzata in un’apposita ordinanza. Dunque, niente suono della campanella e niente lezioni per gli studenti delle scuole interessate.