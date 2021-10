Covid a Serra, cresce il numero di classi in didattica a distanza

Il diffondersi del Covid a Serra San Bruno ha prodotto nuove conseguenze a livello scolastico. A seguito del riscontro di casi di positività in diverse classi, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi”, Giovanni Valenzisi, tenendo conto delle “relazioni intercorse per le vie brevi con l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno e con l’Asp di Vibo Valentia” ha disposto, in via precauzionale, “l’attivazione delle lezioni a distanza” nelle classi interessate.

Ciò per perseguire “l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del primario diritto alla salute degli alunni e del personale scolastico, del contesto specifico dell’Istituzione scolastica, dell’organico dell’autonomia a disposizione” e quella di “garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali”.

Inoltre, “al fine di poter consentire agli alunni e al personale docente e Ata dell’Istituto comprensivo (scuola secondaria di I grado e scuola primaria Carchidi) l’effettuazione del tampone molecolare come da comunicazioni dell’Asp di Vibo Valentia per la rilevazione dei contagi da Covid 19”, domani per le classi interessate ci sarà l’uscita anticipata.