Covid a Serra, contagi ancora in risalita: adesso i positivi sono 16

“Oggi registriamo un guarito e sei nuovi casi positivi al Covid. Si tratta di contatti diretti, tutti afferenti a nuclei familiari già con soggetti positivi e in isolamento da oltre una settimana. I casi attivi, quindi, sono sedici sul territorio comunale e un ricoverato”.

Il report del sindaco Alfredo Barillari conferma la risalita dei contagi nella cittadina della Certosa, ancora alle prese con il Coronavirus.

Il primo cittadino spiega inoltre che “è attiva la prenotazione per gli over 50” e che “sarà possibile accedere al centro vaccinale ogni giorno”.

Non manca un appello: “accelerare la campagna vaccinale e rispettare le regole sono le pratiche che bisogna mettere in atto per uscire il prima possibile da questo momento difficile”.