Covid a Serra: calano i contagi, ma una persona è ricoverata in Terapia intensiva

“Dal monitoraggio dei casi Covid svolto in collaborazione con farmacisti e medici di base, e in seguito al drive-in di controllo organizzato con l’Asp nella giornata di ieri, risultano 47 casi attivi”.

Il sindaco Alfredo Barillari fa il punto della situazione fornendo quei numeri che certificano un trend dei contagi decrescente. Negli ultimi dieci giorni c’è stato, dunque, un calo netto dei nuovi casi e la corsa del virus sembra in qualche modo essere stata frenata. Con il ritorno in classe degli studenti e la riapertura del mercato il ritorno alla normalità appare più vicino. C’è, però, una brutta notizia per la città della Certosa: un cittadino è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva di Catanzaro e ciò è motivo di preoccupazione. Il sindaco, nel mostrare vicinanza, esprime l’auspicio che possa riprendersi presto.

“Stiamo ancora combattendo – conclude – con un nemico invisibile che può fare del male, soprattutto a soggetti fragili e affetti da altre patologie. Non abbassiamo la guardia e pratichiamo prudenza”.