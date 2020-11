Covid a Serra, annullato il “drive in” per i bambini dell’asilo

Il “drive in” organizzato per i bambini entrati in contatto con un caso positivo è stato annullato. I piccoli allievi interessati dovranno recarsi a Vibo per svolgere il test. A darne notizia è il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari. La scelta sarebbe da ricondurre a valutazioni dell’Asp. Prosegue, dunque, con modalità diverse la verifica di eventuali contagi. La speranza è che l’azione, effettuata a scopo preventivo, non porti all’incremento dei casi.