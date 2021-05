Covid a Serra, altre 7 persone positive

Sette nuove persone positive al Covid fanno risalire la curva epidemiologica a Serra San Bruno, dove “i casi attivi sono “undici sul territorio comunale” ai quali si aggiunge “un ricoverato presso l’ospedale di Catanzaro”.

Il report del sindaco Alfredo Barillari non reca notizie confortanti anche se “si tratta di alcuni ‘casi sospetti’ monitorati nei giorni scorsi ed alcuni loro contatti diretti, tutti in buone condizioni e in isolamento da alcuni giorni”. Il primo cittadino, che invita a usare “prudenza” e a “rispettare le regole”, informa che finora nel punto serrese sono state somministrate 4172 dosi di vaccino.

Barillari parla di “un mese di lavoro impegnativo che ha visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza e il duro lavoro di medici, personale sanitario ed Asp, volontari e personale comunale” e sottolinea l’importanza di vaccinarsi per tornare alla normalità.