Covid a Serra, altre 4 persone positive. E ci sono 16 “casi sospetti”

“Oggi registriamo quattro nuovi positivi al Covid, in seguito ai risultati dei tamponi molecolari. Le persone sono in buone condizioni, appartengono allo stesso nucleo familiare e sono isolate da diversi giorni. Per quanto riguarda i ‘casi sospetti’, rilevati dagli screening con test rapido, contiamo sedici persone, la maggior parte delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare (o parenti stretti). Per loro aspettiamo l’esito de tampone molecolare”.

Non buone le notizie contenute nel report giornaliero del sindaco Alfredo Barillari che conferma che “anche questa settimana il mercato del giovedì resterà sospeso” e spiega che “nei giorni scorsi ho richiesto maggiori controlli sul territorio”.

Il primo cittadino ritiene “fondamentale e prioritario seguire le regole soprattutto evitando spostamenti non necessari” e ribadisce che “la diffusione del contagio dipende dai nostri comportamenti”.