Covid a Parghelia, negativo l’assessore Vallone: “Basta voci di piazza”

Oggi è finalmente arrivato l’esito del tampone. Lunga storia quella di Vallone. Il quale dichiara di essere stato “ostaggio della sanità regionale a causa dei vergognosi ritardi da parte delle autorità competenti”. Finalmente, dopo 10 giorni dal test, ha ricevuto l’esito. Contattato venerdì 6 novembre dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia, per un contatto avuto in passato con un positivo (risalente al 24 ottobre), dopo essersi subito sottoposto a tampone molecolare ne è risultato negativo. “Ci sono state – sostiene – ben due ordinanze di quarantana anche se in estremo ritardo a causa delle falle che riscontra l’intero sistema sanitario regionale, 14 giorni recluso in casa. Oggi finalmente finisce questa lunga odissea”.

“Sono risultato negativo al covid-19, anche se non avevo dubbi – precisa – poiché sono sempre molto attento, soprattutto all’esterno e rispetto le consuete regole, corretto utilizzo della mascherina e igiene delle mani. Ho passato giorni molto pesanti a causa degli estremi ritardi della sanità pubblica. Ho deciso di esprimere questo messaggio affinché i cittadini e conoscenti possano stare più tranquilli essendo a conoscenza della mia negatività al tampone fatto. Vorrei anche smentire le ‘voci di piazza’ che in questi giorni, a sproposito, sono state fatte nei miei riguardi, pertanto rassicuro tutti quanti che sono in piena forma e sto benissimo; anche se in ritardo (a causa del sistema sanitario regionale) ho fatto la quarantena mettendomi in isolamento da famiglia e parenti, e seguendo tutte le regole, seguendo scrupolosamente il protocollo dell’Azienda sanitaria provinciale; un dovere etico, morale e civile verso la comunità, e verso quanti mi conoscono; invito pertanto tutti ad agire bene in questi casi, soprattutto per il bene comune e la salvaguardia della salute di ognuno, anche perché la situazione in Calabria per come è gestita è al quanto preoccupante! Siamo prudenti e vigili. Desidero profondamente e doverosamente ringraziare il sindaco Antonio Landro – conclude – che nonostante tutte le difficoltà sta gestendo con dedizione e massimo impegno l’emergenza coronavirus, come lui molti altri sindaci stanno combattendo da soli per fronteggiare questo coronavirus; desidero ancora ringraziare, oltre al sindaco, i colleghi dell’amministrazione comunale per la vicinanza data in questa lunga storia”.