Covid, a Mongiana giornata di screening: tutti negativi i test rapidi

Nella giornata odierna sono stati eseguiti a Mongiana circa 130 tamponi rapidi e tutte le persone sono risultate negative al test. L’attività di screening è iniziata poco dopo le 10, accompagnata da una densa nevicata, ed è terminata alle 13.30 circa. L’iniziativa si è svolta in Piazza Regina Elena, vicino alla sede del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, in modalità drive-through.



Il resoconto della giornata è complessivamente positivo. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Mongiana insieme alla Prociv Augustus di Vibo Valentia ed al dottor Francesco Andreacchi hanno consentito lo svolgimento ottimale dell’azione di monitoraggio dello stato di salute della popolazione mongianese, dimostrando una sinergia straordinaria e grande professionalità.

“L’azione di screening – ha affermato il sindaco Francesco Angilletta – che oggi è stata eseguita a Mongiana, con questi risultati, ci dà sicuramente una certa serenità sulla condizione attuale, ma non ci deve far abbassare la guardia. Il rischio di contagio risulta essere ancora relativamente alto in questo periodo, considerando anche che c’è stata una forte mobilità tra regioni in seguito ai rientri per le festività natalizie. Personalmente voglio esprimere un grande ringraziamento a tutti i volontari, sia del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Mongiana, che della Prociv Augustus di Vibo Valentia. Voglio anche ringraziare tutti i cittadini che spontaneamente hanno aderito all’iniziativa e che ci permettono di avere un quadro più rassicurante della situazione a Mongiana”.

Ad oggi, da rilevamenti fatti dall’Asp di Vibo Valentia attraverso i tamponi molecolari, risultano due casi di positività accertati, in attesa di ulteriori accertamenti.