Covid a Mileto, salgono a 72 i positivi: il punto della situazione sulle scuole

“Stamane si è svolto regolarmente lo screening per tampone molecolare ai ragazzi che già avevano sostenuto l’antigenico. I risultati li avremo nei prossimo giorni, nel frattempo rimaniamo isolati e con mascherina e distanziamento”. Fa il punto della situazione il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano che precisa che le persone attualmente positive sono 72 (8 Mileto centro e 64 Paravati).

Il primo cittadino spiega che un uomo “è ricoverato in ospedale” e rileva che “tra i nuovi positivi c’è un allievo della Ragioneria di Mileto, che però era da tempo in Dad” aggiungendo che “è positivo un ragazzo della 3C del Plesso Fondazione e un bambino dell’asilo Santa Chiara”.

“Entrambi i Plessi – sottolinea Giordano – erano chiusi giusta la mia ordinanza, che è stata tempestiva e molto utile alla luce di ciò. Ho chiesto all’Asp tamponi per i Plessi Fondazione e dell’asilo Santa Chiara”.

Il sindaco, che rinnova l’invito a rispettare le regole anti-Covid, ricorda inoltre che “si può fare la prenotazione per il vaccino per gli over 60” puntualizzando che “al Comune abbiamo un punto prenotazione a disposizione tutti i giorni lavorativi dalle 9 alle 12”.

Cresce, però, la preoccupazione perché secondo alcune segnalazioni un tirocinante (ex mobilità in deroga) nello svolgere la sua attività avrebbe avuto contatti con un ufficio comunale. Da qui i crescenti timori e la richiesta di sanificazione dei locali.