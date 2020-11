Covid a Mileto, Giordano conferma 4 nuovi casi

“Dopo un po’ di tregua oggi l’Asp comunica che dai tamponi pervenuti registriamo altri 4 positivi su Mileto centro. Due sono familiari di un uomo positivo di Mileto da tempo ormai in quarantena e tutti in isolamento. Uno riguarda un uomo da qualche giorno ricoverato, che è risultato positivo a seguito di contatto con altra persona di famiglia positiva, e una è la moglie di questi, rimasta contagiata, mentre gli altri componenti della sua famiglia sono risultati negativi”.

Il sindaco Salvatore Fortunato Giordano conferma l’incremento dei casi specificando che “si tratta di casi pregressi di cui si attendevano i risultati dei tamponi, che, come sappiamo, vengono processati con almeno una settimana di ritardo, e che si sospettava fossero positivi. Nel frattempo – aggiunge – tutte queste persone erano state poste in quarantena, per cui, salva la loro personale situazione, per cui auguriamo pronta guarigione, non avrebbero creato altre situazioni di pericolo. Registriamo altresì alcuni tamponi processati negativi – conclude – con conclusione del periodo di quarantena per alcuni”