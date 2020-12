Covid, a Fabrizia i positivi salgono a quota 30. Fazio: “Attendiamo l’istituzione della Zona Rossa”

Salgono a 30 i positivi al Covid a Fabrizia. A comunicarlo è il sindaco Francesco Fazio che spiega che il dato deriva dall’esito positivo di 24 tamponi molecolari e 6 test rapidi precisando che restano da processare altri 22 tamponi.

“Da domani – sottolinea il primo cittadino – sarà sospeso il mercato settimanale, chiuso anche il cimitero comunale, gli impianti sportivi, il parco giochi e le piazze comunali. Le scuole rimaranno chiuse fino a cessata emergenza.

Si potrà uscire – aggiunge – solo per estrema necessità, per come previsto dalla normativa nazionale. Rimaniamo in attesa di risposta da parte della Regione Calabria per l’istituzione della Zona Rossa”.