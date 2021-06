Covid a Fabrizia, i positivi salgono a 32: chiusi impianti sportivi, scuole e casa comunale

Salgono ancora, in controtendenza rispetto all’andamento nazionale, i contagiati da Coronavirus a Fabrizia. Secondo l’ultimo report diffuso dal sindaco Francesco Fazio, le persone attualmente positive al Covid sono 32, mentre 13 tamponi sono in attesa di esito (altri 13 sono risultati negativi). Il primo cittadino ha disposto la chiusura delle scuole fino all’11 giugno, imponendo lo stop anche agli impianti sportivi, al parco giochi ed alla casa comunale. Fazio, che sostiene che le persone colpite sono comunque in buone condizioni, invita i cittadini a rispettare le regole.