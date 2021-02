Covid a Dasà, i positivi salgono a 47: una persona ricoverata in ospedale

Salgono a 47 i casi di positività al Covid a Dasà. Ne dà notizia il sindaco Raffaele Scaturchio che precisa che altre 2 persone sono risultate positive al test antigenico e 7 si trovano in isolamento in attesa di risultato. In tutto, sono 66 le persone in isolamento domiciliare. Una delle persone positive è ricoverata in ospedale. Dunque, torna a preoccupare il diffondersi del Coronavirus nel Vibonese.