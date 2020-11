Covid, a Capistrano parte lo screening con i test rapidi

“La nostra ad oggi è una comunità senza contagiati ufficiali. Non lo è mai stata. Ma questo non significa abbassare la guardia. Inizieremo anche noi lo screening sui cittadini, ai quali chiediamo collaborazione”.



Il sindaco di Capistrano Marco Martino conferma l’avvio delle attività di verifica e prevenzione e spiega che “il Comune si accollerà le spese di un’importante campionatura di tamponi per verificare se nei nuclei familiari esposti vi siano casi asintomatici”. “Ci stiamo organizzando con il personale sanitario idoneo – spiega il primo cittadino – che espleterà il servizio nel miglior modo possibile. Un po’ di prevenzione non guasta e, qualora ci siano casi attivi sul nostro territorio, questo servirà a circoscrivere il focolaio nella sua fattispecie. Inizieremo dai dipendenti pubblici, da chi presta servizio fuori paese, da quei soggetti che presentano qualsiasi tipo di sintomatologia influenzale. A breve comunicheremo le modalità e le tempistiche di svolgimento. Vogliamo essere previdenti – conclude – e garantire così la tranquillità salutare di ogni singolo cittadino in particolar modo verso quei soggetti maggiormente esposti”.