Covid, 8 nuovi guariti a Serra San Bruno. Barillari: “Scuole ancora con la didattica a distanza, il mercato riprende la prossima settimana”

“Oggi abbiamo avuto 8 esiti negativi di tamponi molecolari effettuati su contagiati. I guariti salgono a 20, superando gli attuali positivi: 11 persone tutte in buone condizioni e sotto controllo medico. È proprio in questo momento che non dobbiamo abbassare le guardia soprattutto in previsione delle prossime festività”.

Ottime notizie ma anche avvertimenti nel report quotidiano del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, che annuncia che “il mercato riprenderà la settimana prossima mentre le scuole continueranno con la didattica a distanza per i prossimi giorni: una decisione sofferta, quest’ultima, che però guarda alla prevenzione considerando il poco tempo che manca alle vacanze scolastiche.

Dobbiamo dare il nostro meglio – conclude – in particolare modo durante le feste, per arrivare preparati a gennaio.

Collaborazione e solidarietà, insieme possiamo fare tanto”.