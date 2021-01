Covid-19, vaccinato il 67% degli operatori dell’Asp di Vibo

Avviata lo scorso 4 gennaio, continua senza sosta la Campagna vaccinazioni anti-covid della Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Entro la data odierna saranno vaccinati 600 operatori sanitari e socio sanitari su un totale di 891, pari al 67%.



Si tratta, per come prevedono le indicazioni del Ministero della Salute, del personale sanitario “in prima linea” che presenta un rischio più elevato di essere esposto all’infezione da COVID-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti sanitari.

Completato questo primo step, sarà la volta del restante personale inclusi gli specialisti ambulatoriali distrettuali, i medici di Continuità Assistenziale, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

Contestualmente si procederà con l’inoculazione della seconda dose, a distanza di 21 giorni dalla prima, per poi procedere con gli ospiti e il personale operante nelle RSA e nelle Strutture per anziani ricadenti nell’ambito del territorio dell’ASP.

Si tratta di un risultato importante che rappresenta un momento cruciale nella lotta alla pandemia, grazie agli sforzi organizzativi e all’eccellente lavoro di squadra svolto da tutti coloro che sono stati coinvolti in questa prima fase della campagna vaccinale.