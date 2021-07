Covid-19, ulteriore balzo verso l’alto dei nuovi contagi in Calabria

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 988.267 (+2.652).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 70.725 (+183) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 131 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 127 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.260 (10.116 guariti, 144 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.483 (30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.450 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.135 (21.559 guariti, 576 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 149 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 146 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.607 (6.506 guariti, 101 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 647 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 630 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.102 (22.763 guariti, 339 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 41 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 38 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.583 (5.491 guariti, 92 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica che dei 30 soggetti positivi di oggi 2 sono migranti e uno è residente fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica che dei 43 soggetti positivi 2 sono migranti, trasferiti su nave quarantena, e 11 sono residenti fuori regione.

L’ASP di Vibo Valentia precisa che i 10 soggetti comunicati mercoledì 28 luglio sono così suddivisi: un soggetto guarito nel mese di gennaio 2021; due soggetti guariti nel mese di febbraio 2021; sette soggetti guariti nel mese di marzo 2021.