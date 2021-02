Covid-19, tre decessi al grande Ospedale Metropolitano di Reggio: tra loro un 48enne

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, nelle ultime ventiquattro ore, si sono registrati 3 decessi, tutti in Terapia Intensiva.

Si tratta di tre uomini di 48, 62 e 83 anni, tutti affetti da severe patologie concomitanti all’infezione da COVID-19.



Nella giornata di oggi sono stati 123 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 3 sono risultati positivi al test.

In seguito a 2 ricoveri, 1 dimissione e una dimissione a Gioia Tauro, sono 73 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati in Ospedale: 29 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 21 in Pneumologia, 14 in Medicina d’urgenza, 3 in Ostetricia e Ginecologia e 6 in Terapia Intensiva.

I pazienti finora accolti dal G.O.M. sono 810 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 816 ricoveri).

I pazienti deceduti sono 189.

I pazienti clinicamente guariti sono 462.

I pazienti trasferiti ad altro ospedale sono 84.