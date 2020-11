Covid-19, salgono a tre i casi di contagio a Mongiana

Nella giornata di oggi sono arrivati due esiti di tamponi eseguiti il 3 novembre e risultati entrambi positivi. Salgono quindi a tre i casi di contagio da SarsCoV2 a Mongiana.

“Ho contattato – rivela il sindaco Francesco Angilletta – i diretti interessati i quali dichiarano di trovarsi attualmente in buone condizioni. Si tratta di cittadini che fanno parte dello stesso nucleo familiare e si trovano sotto misura di quarantena da una settimana. Già da qualche giorno prima, peraltro, si erano sottoposti ad isolamento volontario. Siamo ancora in attesa dell’esito di otto tamponi per poter aver un quadro completo delle indagini epidemiologiche in atto a Mongiana”.