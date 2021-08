Covid-19, positivo medico del Pronto Soccorso di un ospedale nel Cosentino: chiuso il reparto

E’ stata disposta la chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, dopo l’accertamento della la positività alla Covid-19 di un medico lì in servizio. Il professionista si era sottoposto ad un tampone perché aveva avvertito qualche sintomo sospetto. Già fattesi somministrare le due dosi di vaccino, è a casa e non accusa particolari malesseri.

Nel frattempo, mentre si stanno bonificando e sanificando i locali del Pronto Soccorso, è in corso l’operazione di tracciamento di medici ed infermieri con i quali è entrato in contatto il sanitario. Sino a quando non riaprirà quello di Corigliano, i cittadini si recheranno presso il reparto di Pronto Soccorso dell’ospedale di Rossano.