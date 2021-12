Covid-19: ospedali calabresi sotto pressione, a Cosenza non ci sono più posti letto disponibili

Avanza impetuoso anche in Calabria il fiume di nuovi contagi da Covid-19: una situazione che sta mettendo a dura prova la resistenza degli ospedali della regione. Emblematico, a tal proposito, il caso dell'”Annunziata” di Cosenza dove delle 19 postazioni in Terapia Intensiva 13 sono occupate da pazienti affetti dal coronavirus. Dei 35 posti letto a disposizione nei reparti tutti sono adesso coperti da soggetti affetti da Covid-19.

Altre tre persone attendono ancora di trovare una sistemazione adeguata e dovrebbero, con ogni probabilità, essere dirottate presso la struttura sanitaria di Cetraro. E’ lì che l’Azienda Sanitaria Provinciale ha individuato ulteriori spazi per il ricovero. Sulla scorta dei dati raccolti, l’85% risulta non essersi sottoposto a vaccino: fra loro una donna di 70 anni ed il figlio di 45, residenti lungo la fascia costiera che si affaccia sullo Jonio cosentino. Sia l’una che l’altro sono in condizioni critiche in Terapia Intensiva.