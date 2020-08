Covid-19, nessun distanziamento sociale: sindaco chiude uno stabilimento in Calabria

Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha deciso di chiudere uno stabilimento turistico, il “Sottosopra Beach”.

La ragione risiede nel fatto che non sarebbero state rispettate le prescrizioni imposte per contenere e prevenire Covid-19. Ad informare la cittadinanza è stato il Primo Cittadino che, dalla sua pagina Facebook, ha puntato l’indie contro un lido “trasformato in una discoteca a cielo aperto, nella quale si stavano gravemente contravvenendo le regole di distanziamento sociale anticovid”.

“Il vicesindaco Pino Pascale accompagnato dagli agenti di Polizia Locale, da alcuni militari dell’Esercito attualmente impegnati sul territorio – specifica il sindaco della località tirrenica in provincia di Cosenza – costatata oltre la violazione delle norme, l’assenza dei regolari permessi, hanno provveduto a sgomberare il lido di cui domani (lunedì ndr) disporremo la chiusura. Non transigiamo sul rispetto delle norme anticovid, in questo caso palesemente violate”.