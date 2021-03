“Covid-19. “Negli ospedali calabresi indispensabile un sistema che dia informazioni ai parenti dei pazienti”

“Viviamo nuovamente una fase di recrudescenza del virus in Calabria come nel resto del Paese, con la preoccupazione delle varianti che diffondono il contagio più rapidamente causando – evidenzia Luca Morrone – un nuovo aumento dei ricoveri presso i reparti covid degli ospedali calabresi.

Chiederò al Commissario Longo che tutto il Consiglio regionale possa essere adeguatamente informato su quello che è il Piano delle Vaccinazioni in Calabria dando da subito la disponibilità a collaborare nel trovare i siti idonei e nel far si che si possa procedere in linea con il programma nazionale.



Chiederò, inoltre, al Consiglio e alla Giunta di reperire le risorse finanziarie necessarie affinché, interessando anche la struttura commissariale, gli ospedali calabresi possano dotarsi di una piattaforma informatica semplificata, dove poter, nel rispetto della privacy, informare i familiari dei pazienti Covid sullo stato di salute dei propri cari”.

“Tale sistema – sostiene il vicepresidente del Consiglio regionale – si rende indispensabile visto che è impedito l’accesso nei reparti ed è sempre più difficile riuscire per i familiari avere notizie certe ed in tempo reale sullo stato di salute dei propri cari ricoverati nei diversi reparti degli ospedali calabresi. La piattaforma potrà essere utilizzata anche successivamente, quando sarà finalmente cessata questa emergenza sanitaria legata al dramma del Covid-19”.