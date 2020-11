Covid-19: morti due uomini al GOM di Reggio

La Direzione Aziendale del G.O.M. (Grande Ospedale Metropolitano) Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati due decessi, entrambi avvenuti in Terapia Intensiva.

Si tratta di due uomini, di 84 anni e 62 anni, entrambi affetti da gravi patologie concomitanti all’infezione da COVID-19.



In data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 270 soggetti, di cui 3 sono risultati positivi al test.

In seguito a 6 ricoveri, 2 dimissioni, sono 138 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati in Ospedale: 59 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 45 in Pneumologia, 25 in Medicina d’urgenza e 9 in Terapia Intensiva.

I pazienti finora accolti dal G.O.M. sono 397 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 403 ricoveri).

I pazienti deceduti sono 62.

I pazienti clinicamente guariti sono 159.

Trentotto i pazienti trasferiti ad altro ospedale.