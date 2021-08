Covid-19 in Calabria: sono 120 le persone attualmente ricoverate in reparto, 11 in terapia intensiva

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.045.875 (+3.047).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 74.507 (+231) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 301 (21 in reparto, 2 in terapia intensiva, 278 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.480 (10.333 guariti, 147 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 902 (32 in reparto, 4 in terapia intensiva, 866 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23589 (22991 guariti, 598 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 254 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 249 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.852 (6.750 guariti, 102 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.602 (56 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.543 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.807 (23.459 guariti, 348 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 235 (6 in reparto, 2 in terapia intensiva, 227 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.646 (5.554 guariti, 92 deceduti); L’ASP di Catanzaro comunica 18 nuovi soggetti positivi di cui 1 residenti fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica che “Oggi si registrano 53 nuovi casi, di cui 1 ricoverato e 52 a domicilio; il numero totale dei casi è incrementato di 50 unità e non di 53, in quanto sono stati eliminati 3 casi risultati doppi a seguito di verifiche. Sempre a seguito di verifiche effettuate, oggi si comunicano 9 decessi di cui 1 avvenuto oggi e 8 avvenuti, rispettivamente il 15/01/2021, il 9/02/2021, il 4/03/2021, il 9/03/2021, il 25/03/2021, il 3/07/2021, il 16/07/2021 ed il 14/08/2021”.

L’ASP di Reggio Calabria comunica 124 nuovi soggetti positivi di cui 4 residenti fuori regione.