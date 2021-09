Covid-19 in Calabria: più pazienti ricoverati in reparto, stabili i numeri di terapia intensiva e nuovi contagi, 2 morti

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1181479 (+2.193).



Le persone risultate positive al Coronavirus sono 83378 (+107) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 225 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 204 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11130 (10978 guariti, 152 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1425 (36 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1387 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25722 (25084 guariti, 638 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 307 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 298 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7717 (7604 guariti, 113 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1612 (88 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1519 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27678 (27289 guariti, 389 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 83 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 77 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6238 (6140 guariti, 98 deceduti).

L’ ASP di Cosenza comunica :”Nel setting fuori regione si segnala il trasferimento di un ricoverato da Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza a Terapia Intensiva della medesima Azienda Ospedaliera ed 1un guarito tra i casi a domicilio”. L’ ASP di Reggio Calabria comunica 17 positivi fuori regione.