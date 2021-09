Covid-19 in Calabria, il Bollettino regionale del 9 settembre: 5 morti (4 a Reggio Calabria)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.116.569 (+4.146).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 80.101 (+296) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 262 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 235 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.848 (10.699 guariti, 149 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.487 (46 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.437 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.672 (24.055 guariti, 617 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 351 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 338 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.264 (7.156 guariti, 108 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.345 (78 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2262 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.526 (25.159 guariti, 367 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 299 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 290 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.943 (5.847 guariti, 96 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 135 nuovi soggetti positivi di cui uno residente fuori regione.

L’ASP di Reggio Calabria comunica 82 nuovi soggetti positivi di cui 9 migranti ed uno residente fuori regione.

L’ ASP di Crotone comunica 49 positivi di cui sei migranti. Si precisa che iI numero complessivo del setting fuori regione è stato ridotto di un unità perché soggetto positivo già noto.