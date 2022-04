Covid-19 in Calabria: i dati giornalieri del 2 aprile

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2681870 (+11.729).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 301553 (+2.502) rispetto a ieri.



Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7001 (85 in reparto, 14 in terapia intensiva, 6902 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32801 (32549 guariti, 252 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 34770 (128 in reparto, 2 in terapia intensiva, 34640 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39095 (38106 guariti, 989 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 5093 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5073 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25904 (25702 guariti, 202 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13232 (106 in reparto, 4 in terapia intensiva, 13122 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 107532 (106829 guariti, 703 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 16652 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16636 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17295 (17135 guariti, 160 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica che nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi.

L’ASP di Reggio Calabria registra 1 nuovo soggetto positivo nel setting fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 11 nuovi casi a domicilio.

L’ASP di Vibo Valentia registra 4 nuovi soggetti positivi nel setting fuori regione.