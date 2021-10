Covid-19 in Calabria: diminuiscono ricoverati e nuovi contagi

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1230397 (+3.435).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 85243 (+141) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 88 (8 in reparto, 1 in terapia intensiva, 79 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11380 (11224 guariti, 156 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1250 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1229 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26441 (25793 guariti, 648 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 235 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8091 (7976 guariti, 115 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 839 (54 in reparto, 6 in terapia intensiva, 779 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29053 (28654 guariti, 399 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 225 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 218 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6306 (6206 guariti, 100 deceduti).

L’ASP di Crotone comunica: “Dei 23 casi confermati di oggi, 7 sono stati attribuiti al setting “Altro/Fuori Regione”.

L’ASP di Cosenza comunica, nel setting fuori regione, due nuovi casi a domicilio. Oggi si registrano 42 nuovi casi, tutti a domicilio. Il numero complessivo dei casi è incrementato di 40 unità e non di 42 in quanto sono stati eliminati due doppioni.

L’ASP di Reggio Calabria comunica un positivo fuori regione (migrante sbarcato a Roccella).