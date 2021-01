Covid-19 in Calabria: aumenta il numero dei ricoveri

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 451.787 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 473.082 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).



Le persone risultate positive al Coronavirus sono 28.022 (+286 rispetto a ieri), quelle negative 423.765.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: – Cosenza: CASI ATTIVI 3.980 (66 in reparto dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano; 8 al presidio ospedaliero di Acri; 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all’Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 3.866 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.142 (3.918 guariti, 224 deceduti).e