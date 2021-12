Covid-19 in Calabria: ancora un balzo di ricoveri e contagi, 4 morti

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1583708 (+9.267).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 102965 (+691) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1116 (47 in reparto, 8 in terapia intensiva, 1061 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12377 (12203 guariti, 174 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3311 (90 in reparto, 12 in terapia intensiva, 3209 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28951 (28249 guariti, 702 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 477 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 464 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9305 (9181 guariti, 124 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3756 (95 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3653 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33611 (33167 guariti, 444 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 876 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 866 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7666 (7553 guariti, 113 deceduti).

L’ ASP di Catanzaro comunica un positivo fuori regione a domicilio. L’ Asp di Vibo Valentia comunica un positivo fuori regione in reparto.