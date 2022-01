Covid-19 in Calabria: altri 19 pazienti ricoverati, 2 i decessi

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.740.277 (+10.602).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 123.022 (+1.469) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria.



Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3.406 (78 in reparto, 12 in terapia intensiva, 3.316 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.103 (12.926 guariti, 177 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 5.758 (107 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5.642 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.554 (28.811 guariti, 743 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1259 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1235 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9914 (9783 guariti, 131 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 9270 (153 in reparto, 11 in terapia intensiva, 9106 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.064 (35.589 guariti, 475 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 4698 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.688 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.307 (8.185 guariti, 122 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 364 nuovi soggetti positivi di cui 7 fuori regione.

L’ASP di Vibo Valentia comunica 244 nuovi soggetti positivi precisando che 92 soggetti positivi sono della giornata di ieri.