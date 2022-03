Covid-19 in Calabria: 11 persone decedute, in diminuzione i ricoveri

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.569.224 (+15.802).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 277.105 (+3.452) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.265 (61 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6.195 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.826 (29.580 guariti, 246 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 27.801 (135 in reparto, 0 in terapia intensiva, 27.666 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.340 (37.375 guariti, 965 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.936 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.908 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.660 (23.465 guariti, 195 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14.298 (130 in reparto, 4 in terapia intensiva, 14.164 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 97.945 (97.264 guariti, 681 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 15.579 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15.560 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.383 (16.225 guariti, 158 deceduti). L’ASP di Catanzaro comunica 543 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 1165 nuovi soggetti positivi di cui 27 fuori regione. Inoltre, specifica che dei sei decessi comunicati oggi, 1 è avvenuto a domicilio il 9 febbraio e se ne è avuta notizia in data odierna tramite scheda Istat di morte.

Nel setting fuori regione si registrano 15 nuovi casi a domicilio a cui si sommano 12 casi registrati fino al 23 marzo tra i soggetti provenienti dall’Ucraina.

L’ASP di Reggio Calabria comunica 1081 nuovi soggetti positivi di cui 10 fuori regione.

L’ASP di Vibo Valentia comunica 289 nuovi soggetti positivi di cui 13 fuori regione. Inoltre, vengono aggiunti due soggetti positivi del 21 marzo.