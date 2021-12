Covid-19, il virus dilaga in Calabria: il Bollettino del 29 dicembre

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.639.521 (+12.777).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 108.089 (+1.590) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitari Provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.800 (47 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1.743 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.586 (12.411 guariti, 175 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3.818 (96 in reparto, 9 in terapia intensiva, 3.713 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.252 (28.533 guariti, 719 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 694 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 672 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.429 (9.303 guariti, 126 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5.283 (126 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5.148 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.304 (33.847 guariti, 457 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1.580 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.558 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.772 (7.658 guariti, 114 deceduti).

L’ ASP di Catanzaro comunica 292 nuovi soggetti positivi di cui 7 residenti fuori regione. L’ASP di Vibo Valentia comunica 406 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

L’ ASP di Cosenza comunica “Oggi si registrano 5 decessi, due avvenuti ieri (uno in Terapia Intensiva e uno in Pronto Soccorso Spoke Corigliano Rossano) e 3 a domicilio, avvenuti rispettivamente il 31/10/2021, il 12/11/2021 ed il 13/12/2021 e di cui si è avuta notizia ieri, a seguito di verifica effettuata sulle schede ISTAT di morte. Comunica 162 nuovi soggetti positivi di cui uno fuori regione”.