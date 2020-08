Covid-19: il sindaco di Soverato chiude tutti i locali

Chiusi tutti i locali: è quanto disposto da un’ordinanza che Ernesto Alecci, sindaco di Soverato, in provincia di Catanzaro, ha emesso rendendone note le motivazioni in un video pubblicato su Facebook.



Il provvedimento è stato adottato dopo che un giovane, sullo stesso social network, ha annunciato di aver contratto Covid-19 e sollecitato gli ospiti di due strutture di Soverato presso cui era stato nei giorni precedenti a sottoposti a tampone.

“In maniera precauzionale – motiva così la sua decisione il Primo Cittadino – ho emesso l’ordinanza che chiude le attività di intrattenimento musicale di tutta la città, non solo dei due locali, ma di tutti quelli che lo fanno. Lo faccio a malincuore, ma è obbligatorio in questo momento essere attenti e responsabili per evitare che il virus si possa diffondere. Non dobbiamo cadere nel panico, ma non possiamo abbassare la guardia”.