Covid-19, il Comune di Serra invita i giovani presenti nei due locali di Soverato a sottoporsi a tampone

Il Comune di Serra San Bruno, vista l’ordinanza n. 111 di oggi, 13 agosto, di sospensione attività di discoteche e piccoli intrattenimenti musicali, emessa dal Sindaco di Soverato in seguito a casi di positività al COVID-19 di

avventori di tali locali, invita i giovani residenti e non, comunque presenti nel territorio comunale, che hanno frequentato nelle notti di sabato 8 e domenica 9 agosto i locali indicati nell’ordinanza del sindaco di Soverato (Noa Club e Circle Club), a contattare il seguente numero di telefono 331-6851728 – Ufficio ASP di Vibo Valentia, al fine di sottoporsi al tampone, per verificare l’eventuale positività al COVID19.



Gli stessi giovani, in attesa dei risultati dell’esame epidemiologico, sono invitati a non uscire; se proprio non potranno fare a meno di uscire, gli stessi dovranno usare apposita mascherina, guanti e mantenere rigorosamente il distanziamento sociale, soprattutto nei confronti delle persone a rischio in quanto ipersuscettibili al COVID-19