Covid-19, focolaio in una struttura per anziani nel Cosentino: 49 positivi

Le strutture che ospitano persone anziane in provincia di Cosenza nuovamente nel vortice della pandemia. Infatti, 49 soggetti sono risultati positivi in una RSA di Longobardi. Trentasei vi risiedono, 13 vi prestano servizio. Sono tutti in condizioni non preoccupanti e la maggioranza di essi ha già ricevuto la doppia somministrazione del vaccino.

L’ASP di Cosenza osserva gli sviluppi del focolaio e si è preoccupata di mandare personale sanitario al fine di appurare lo stato di salute degli anziani e dare avvio alle attività necessarie al contenimento.