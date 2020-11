Covid-19 e truffe: un imprenditore ha incassato illecitamente 60.500 euro come contributo a fondo perduto

I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un imprenditore che, dichiarando di aver subìto un’ingente perdita di fatturato a seguito della grave crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica tuttora in corso, ha percepito illecitamente il contributo a fondo perduto per un totale di 60.500 euro.



Analizzando i flussi finanziari e le movimentazioni bancarie di un’azienda crotonese, hanno accertato che il suo amministratore, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di 60.500,00 euro, aveva dichiarato falsamente all’Agenzia delle Entrate di aver avuto un’ingente perdita di fatturato. La ricostruzione del reale volume d’affari dell’azienda da parte dei militari ha consentito di appurare l’indebita percezione del contributo e, dagli ulteriori approfondimenti investigativi, è emerso come l’imprenditore, appena ricevuto il contributo di denaro pubblico, lo avesse immediatamente

sperperato effettuando spese di carattere personale non correlate all’attività di impresa.

Alla luce di quanto accertato, l’imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone per l’ipotesi di reato di “indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato” ed è stato richiesto, contestualmente, il sequestro preventivo, della somma illecitamente percepita.