Covid-19: contagiati 20 calciatori della Vibonese

Sono stati individuati ulteriori episodi di positività a Covid-19 nella Vibonese.

La squadra, che milita in Serie C, si ritrova ora con 20 calciatori che, sottopostisi ai test specifici, hanno scoperto di essere stati contagiati. A renderlo noto è la stessa società che, come riportato sul sito del club, “nell’espletare ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale ha provveduto prontamente all’isolamento dei tesserati contagiati, secondo le disposizioni vigenti”. La Vibonese, impossibilitata adesso a mettere assieme una formazione da mandare in campo, richiederà di rinviare i prossimi due incontri di campionato.