Covid-19, chiuso il reparto di Ortopedia degli Ospedali Riuniti: accertati diversi casi di positività

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che nelle ultime ventiquattro ore si è registrato un decesso.



Si tratta di una signora di 77 anni con severe patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. E’ stata, inoltre, disposta la chiusura del reparto di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Riuniti”.

La misura si è resa necessaria per alcune positività al test per SARS-COV2 riscontrate tra il personale ed i degenti del reparto.

Pertanto, è stata ordinata la sanificazione dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e l’esecuzione dei tamponi per tutti gli operatori ed i pazienti del reparto di Ortopedia.

Le misure anti contagio impongono la chiusura preventiva del reparto ad altri ricoveri fermo restando il trattamento degli attuali ricoverati.

Nella giornata di oggi stati sottoposti allo screening per COVID-19 356 soggetti, di cui 22 sono risultati positivi al test.

In seguito a 10 ricoveri e 6 dimissioni, sono 71 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati in Ospedale: 47 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 19 in Pneumologia e 5 in Terapia Intensiva.

I pazienti finora accolti dal G.O.M. sono 212 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 218 ricoveri).

I pazienti deceduti sono 26 (altri 4 decessi si sono verificati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria).

I pazienti clinicamente guariti sono 114.