Covid-19, a Fabrizia sono 10 i positivi: tutti in buone condizioni

Il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio, ha reso noto il report riassuntivo dell’attuale situazione Covid nel territorio comunale

Totale Positivi: 10

Tamponi Molecolari Eseguiti: 10

Ricoverato: 0

Guariti: 0

Tamponi negativi: 0



Il Primo Cittadino, assicurando che la situazione è costantemente monitorata, informa che le persone sono tutte in buone condizioni. Appartengono agli stessi nuclei familiari e, grazie al tracciamento, sono in isolamento da circa una settimana.

Dal sindaco Fazio arrivo il forte invito a rimanere nelle proprie case ed uscire solo per estrema necessità; ad usare i dispositivi di sicurezza, adottare il distanziamento sociale, provvedere alla igienizzazione delle mani ed attenersi alle disposizioni della Zona Rossa, imposte dal Governo.