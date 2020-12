Covid-19: 11 casi di positività a Fabrizia

Il sindaco di Fabrizia, Fancesco Fazio, riferisce di 11 positivi al Covid 19, di questi 5 sono stati accertati con tampone antigenico rapido acquistati dal Comune.

I positivi stanno bene ed appartengono allo stesso nucleo familiare, sono sottoposti a quarantena sia obbligatoria che fiduciaria. Inoltre, il Primo Cittadino informa che sono stati effettuati diversi tamponi sulle persone che hanno fatto rientro a Fabrizia e risultate tutte negative. “L’Amministrazione Comunale – di cui si fa portavoce Fazio – augura una pronta guarigione alle persone positive e ringrazia medici e Dirigenti appartenenti al settore del Dipartimento Prevenzione di Vibo Valentia per il lavoro che svolgono e per la loro pronta e disponibilità e collaborazione con l’Amministrazione Comunale”. Domani è in programma presso il triage di Serra San Bruno uno screening di tamponi molecolari su circa 30 persone di Fabrizia. Il sindaco raccomanda ai cittadini l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani, il distanziamento sociale, evitare assembramenti e spostamenti, uscendo da casa solo in caso di necessità. Durante il periodo natalizio è fortemente raccomandato non partecipare a cenoni in famiglia. “Sappiamo – è l’invito del sindaco – che questo è un anno difficile e bisogna stare attenti ed evitare contatti con familiari ed estranei, sperando che il virus scompaia il prima possibile. L’Italia ed il mondo attendono la somministrazione del vaccino, per mettere fine a questo incubo. La situazione è sotto controllo ed è monitorata costantemente. L’Amministrazione Comunale augura alla popolazione fabriziese Buon Natale e Felice anno nuovo, con l’auspicio che il nuovo anno porti la pace, la serenità e la fine di questo incubo”.